Eind van de week staat Julianakanaal zo goed als droog

De dam in het Julianakanaal in Limburg is gereed. Dat betekent dat Rijkswaterstaat sinds maandag het kanaal langzaam kan laten leeglopen. Per dag zal het water zo’n meter zakken, komende vrijdag is het meeste water weg, op enkele poeltjes na.

Het water stroomt via sluis Born het kanaal uit. Vier uur lang laat Rijkswaterstaat water uit het Julianakanaal stromen. Dat gebeurt niet door de sluisdeuren open te zetten, want dan zou het te ongecontroleerd gaan. ‘We doen het op een beheersbare manier via de gemalen en pompen’, legt een woordvoerder uit. ‘Het is belangrijk dit gecontroleerd te doen en in de gaten te houden wat er aan de andere kant van de sluis met het water gebeurt.’ Het kanaalpand dat drooggezet wordt is vier kilometer lang en daar komt ’toch best veel water uit’. Na twee dagen is het water in het kanaal, zoals gepland, twee meter gezakt.

Sliblaag in zicht

De verwachting van Rijkswaterstaat is dat donderdag de sliblaag in zicht komt en vrijdag het kanaal al zo goed als droog is. ‘Op vrijdag is het meeste water uit het kanaal, maar zul je nog veel poeltjes zien, omdat de bodem niet vlak is. Die poeltjes gaan we leegpompen. En ook zal er sowieso geen mooie droge kanaalbodem te zien zijn, maar een natte hoop slib waar we nog niet veel mee kunnen. Dus moeten we flink blijven pompen.’

Voor het zover is, heeft Rijkswaterstaat de vissen al afgevangen. Onduidelijk is hoeveel vis in het kanaal zwemt, maar het lijkt niet veel te zijn, laat de woordvoerder weten. ‘Dat afvangen gebeurt met twee bootjes die een stukje uit elkaar in het kanaal varen met een net tussen hen in. Dat net schept zo de vissen mee.’

Inritten

Vanaf volgende week worden er in- en uitritten gemaakt, zodat de graafmachines straks over de kanaalbodem kunnen rijden. In de week erna zal het eerste materieel het kanaal ingaan, maar dat zijn nog niet de graafmachines en kiepwagens. Eerst is het tijd voor een zogenoemde moeraskraan. Die kraan gaat de bagger en het slib van de bodem afvoeren. Dat gaat vervolgens per schip naar een slipverwerker. Vanaf 1 oktober kunnen de eerste graafmachines en kiepwagens aan de slag.