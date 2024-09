Containerschepen kunnen vanaf 2028 aan de stekker bij ECT Rotterdam

De eerste schepen gaan vanaf 2028 gebruik maken van walstroom bij de containerterminals van Hutchison Ports ECT Rotterdam. Wanneer de voorzieningen op beide terminals in 2030 volledig operationeel zijn, kunnen jaarlijks zo’n 5000 zeeschepen op walstroom worden aangesloten.

ECT heeft hier afspraken over gemaakt met Rotterdam Shore Power (RSP), een samenwerkingsverband van Eneco en Havenbedrijf Rotterdam. Rotterdam Shore Power is verantwoordelijk voor het aanleggen en exploiteren van de walstroomvoorziening. ‘De projecten sluiten aan bij onze doelstelling om vanaf 2035 emissievrij te zijn’, stelt Leo Ruijs, CEO van ECT.

Richting 2030

Schepen in Europa moeten vanaf 2030 gebruik maken van walstroom. De Rotterdamse haven moet dan aan 90% van de walstroomvraag kunnen voldoen. Rotterdam ligt daarvoor goed op schema. Bij de Cruise Terminal Rotterdam wordt een walstroomvoorziening aangelegd, Stena Lines bij Hoek van Holland heeft al een aansluiting. Bij Containerterminal Rotterdam World Gateway kunnen schepen vanaf 2026 aan de stekker en met APM Terminals lopen gesprekken, laat een woordvoerder van het Havenbedrijf weten. De Havenmeester gaat voor 2030 een generatorverbod/walstroomverplichting invoeren voor zeeschepen die gebruik kunnen maken van walstroom.

Tekst gaat verder onder de foto

Havenwethouder Robert Simons is te spreken over deze volgende stap en het tempo van de aanleg van walstroom: ‘Dit is een prachtige mijlpaal voor de haven van Rotterdam en een belangrijke stap richting ons doel om alle schepen aan de Rotterdamse kades te voorzien van walstroom.’

Lees ook: Walstroom vanaf 2030 verplicht in Europese zeehavens Lees ook: Rotterdams generatorverbod wordt uitgebreid, ook naar de zeevaart