‘Binnenvaart moet snel voldoen aan strengere emissieregels’

Het EICB heeft duurzaamheid en de reductie van schadelijke emissies hoog op de agenda staan. Binnen dat thema is er speciale aandacht voor FAME-biobrandstoffen en Stage V-motoren. De compatibiliteit van FAME en bestaande scheepsmotoren is daarbij een voorname uitdaging, legt EICB-directeur Khalid Tachi uit.

‘Niet alle bestaande binnenvaartmotoren zijn zonder aanpassingen geschikt voor het gebruik van FAME. Er zijn daarom allerlei technische vraagstukken over de aanpassingen die nodig zijn om deze brandstoffen te kunnen gebruiken zonder schade aan motoren te veroorzaken.’

Specificaties voor bunkering

Met diverse projecten en activiteiten draagt het EICB bij aan het vinden van antwoorden op die vraagstukken. Zo wordt er gekeken naar de specificaties van beschikbare FAME-varianten voor bunkering. Omdat deze biodiesels gemaakt worden van plantaardige oliën of dierlijke vetten kunnen de specificaties verschillen, afhankelijk van de gebruikte grondstoffen – ook wel feedstock genoemd. Algemene kwaliteitsparameters als zuiverheid, cetaangetal, viscositeit en water- en sedimentgehalte helpen bepalen of een FAME-variant efficiënt en veilig gebruikt kan worden in scheepsmotoren.

Goede opslag

Omdat de feedstock van FAME de kwaliteit en eigenschappen ervan beïnvloedt, wordt door het EICB ook daar naar gekeken, net als naar processen voor het maken van FAME en de effecten daarvan op de specificaties. Ook voor de houdbaarheid van FAME op binnenvaartschepen is volop aandacht. ‘FAME kan gevoeliger zijn voor oxidatie en microbiële groei in vergelijking met traditionele diesel en dat heeft impact op de houdbaarheid’, legt Tachi uit. ‘Goede opslagpraktijken zijn essentieel om de kwaliteit van FAME ook na verloop van tijd te behouden, vooral in de vochtige en variabele omgeving van een binnenvaartschip.’

Deze en andere aan FAME- en Stage V-gerelateerde onderwerpen waar het EICB zich op richt, komen aan bod tijdens het Scheepsmotoren Event op 26 september waar het EICB als partner aan verbonden is. Waar de uitdaging van FAME, die al dan niet compatibel is met bestaande motoren, voor velen in de sector wel duidelijk is, zijn er volgens Tachi ook aspecten waar partijen zich niet altijd bewust van zijn. Hij noemt in dat verband vooral het steeds strenger worden van de emissieregels.

Uitstootstrategie ontwikkelen

‘Overheden zetten in op de reductie van emissies van alle sectoren, inclusief de binnenvaart. De binnenvaart moet op tijd snelheid maken om te voldoen aan deze strenge regelgeving. Met het beleid dat neerkomt op normeren en beprijzen, is het belangrijk dat bedrijven proactief hun uitstootstrategieën ontwikkelen. Zonder adequate planning en investering in duurzamere technologieën kunnen zij worden geconfronteerd met significante kosten door heffingen en mogelijke beperkingen op hun operationele activiteiten.’

Tachi pleit er verder voor dat er in de binnenvaart standaarden worden ontwikkeld voor het gebruik van FAME met de juiste kwaliteit en dat gebruikers samen met hun toeleveranciers op zoek gaan naar de beste oplossingen voor bestaande problemen.