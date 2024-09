Rotterdam en Antwerpen-Brugge delen informatie scheepvaartbegeleiding

De partijen zijn verantwoordelijk voor de Vessel Traffic Service (VTS) en het beheer van de radarsystemen in de Schelderegio, de Maasaanloop en de bijbehorende havengebieden van Antwerpen en Rotterdam. VTS draagt bij aan een snelle en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer van en naar de wereldhavens en levert op elk moment een actueel verkeersbeeld van de scheepvaart.

De VTS verkeerscentrales maken gebruik van radartechnologie, marifonie, CCTV (bewakingscamera’s) en AIS. Die technieken zijn niet nieuw, maar door de digitalisering groeien de mogelijkheden om de communicatie tussen schepen en de wal te verbeteren en wat wordt genoemd ‘sensorfusion’ toe te passen. Daarbij worden de gegevens van verschillende sensoren zoals radar, AIS, lidar, meteo en camera’s gecombineerd.

Vlotheid

Walradarsystemen worden gezien als vitale infrastructuur die een hoge beschikbaarheid moet hebben. Om de technologische mogelijkheden maximaal te benutten, willen de drie partijen hun krachten bundelen. De uitwisseling van data moet bijdragen aan de veiligheid.

In het Schelde Coördinatiecentrum in Vlissingen zetten vertegenwoordigers van de drie partijen daartoe maandag 2 september 2024 hun handtekening onder een gezamenlijke Non-Disclosure Agreement (NDA), die partijen in staat stelt vertrouwelijke informatie te bespreken en te delen. ‘Met deze overeenkomst zetten we een grote stap om gezamenlijk op te trekken in toekomstige ontwikkelingen’, zegt Marcel van Kampen, assetmanager bij het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Zo kunnen we nieuwe ontwikkelingen sneller verkennen en zijn we een aantrekkelijke partner voor innovaties in de markt.’

Wouter Faes, manager digital infrastructure van Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, vult aan: ‘We zien een enorme technologische evolutie in het creĂ«ren van situationele awareness in het havengebied, met meer geavanceerde sensoren en data. Daarnaast evolueert ook de verkeerstrafiek snel, met drones, autonome scheepvaart en een toename van binnenvaart. Om hierop te anticiperen willen we kennis uitwisselen met andere stakeholders. Zo blijven we ons inzetten voor het veilig en efficiĂ«nt laten verlopen van het scheepvaartverkeer over de verschillende platformen heen.’

Schelderadarketen

Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) is verantwoordelijk voor de scheepvaartbegeleiding in het Scheldegebied. De Schelderadarketen bestrijkt op de Noordzee het gebied langs de kust van de Belgisch-Franse grens tot het ankergebied Steenbank en stroomopwaarts over de Westerschelde tot aan de Kallosluis in Antwerpen. Het gebied is heel belangrijk voor Vlaanderen en Nederland, vertelt Natalie Balcaen, permanent commissaris van toezicht op de Scheldevaart namens GNB. ‘Nergens ter wereld liggen twee  wereldhavens zo dicht bij elkaar als Antwerpen-Brugge en Rotterdam. Het spreekt voor zich dat we als goede buren zoveel mogelijk samenwerken om de scheepvaart in onze regio nog veiliger en efficiĂ«nter te laten verlopen.’