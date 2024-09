Mesheftenvisser YE-243 vist weer na grondige verbouwing

Lagere uitstoot

De mesheftenvisser YE-243 Creadan Lady is na een verbouwing van ruim drie maanden half augustus voor het eerst weer de Roompotsluis gepasseerd om in het Westgat te gaan vissen. Schipper Chris Rijkse en zijn bemanning hopen dat, nu het vaartuig klaar is voor de toekomst, de visserij ook weer gaat aantrekken.