HGK Shipping breekt wereldrecord met zonnepanelen Wattlab op binnenvaartschip Helios

Het binnenvaartschip Helios, in dienst van HGK Shipping, heeft op 6 september een wereldrecord behaald voor het aantal zonnepanelen op een binnenvaartschip. Met maar liefst 312 zonnepanelen aan boord, geïnstalleerd door cleantech-startup Wattlab, heeft de Helios nu een officiële vermelding in het Guinness Book of Records. Dit werd gevierd tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam, waar HGK Shipping, Blommaert en Wattlab aanwezig waren.

De zonnepanelen, gemonteerd op 27 luiken van het schip, wekken jaarlijks tot 90 megawattuur elektriciteit op. Deze energie wordt gebruikt voor de boordoperaties van het schip, wat bijdraagt aan een besparing van ongeveer 90 ton CO2 per jaar. Het 135 meter lange schip vervoert onder andere koolzaad voor ADM, een wereldwijd opererende landbouw- en voedselgigant.

Bo Salet, CEO van Wattlab, ziet het project als een stap richting milieuvriendelijker binnenvaartvervoer. Ook Tom Blommaert, CEO van luikenbouwer Blommaert Aluminium, sprak vol trots over de prestatie: ‘Dit Guinness World Record toont onze commitment aan voor innovatie en duurzaamheid binnen de binnenvaart.’

De Helios bewijst dat de toekomst van de binnenvaart schoner kan zijn door gebruik te maken van technologie die niet alleen brandstofverbruik vermindert, maar ook de uitstoot drastisch beperkt, zo stellen de drie partijen.

HGK Shipping

HGK Shipping, onderdeel van de HGK Group, heeft een vloot van ongeveer 350 schepen, waarvan een deel in eigendom is. De vervoerde goederen variëren van vloeibare chemische producten en gassen tot droge bulkgoederen en stukgoed. HGK Shipping is Europa’s grootste binnenvaartrederij en speelt een belangrijke rol in het duurzame transport over de Europese binnenwateren.

Over Wattlab en Blommaert

Wattlab, opgericht in 2017 en gevestigd in Rotterdam, is een cleantech-startup gespecialiseerd in innovatieve zonne-energiesystemen voor de maritieme industrie. Met hun technologieën optimaliseren ze het energieverbruik op schepen en dragen ze bij aan het terugdringen van fossiele brandstoffen. Blommaert, gevestigd in België, ontwerpt en installeert al tientallen jaren aluminium constructies voor de maritieme en industriële sector. Hun expertise in luikenkappen en gangways, gecombineerd met innovatieve zonne-oplossingen, maakt hen toonaangevend in duurzaamheid en veiligheid op schepen.