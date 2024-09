Filipijnse chefkok van zeeschip vermist, familie start zoektocht

De vrouw van Jimbo werd gebeld door de rederij dat haar man niet meer aan boord was aangetroffen en al zeven uur werd vermist. ‘Mij werd gevraagd wanneer het laatste gesprek was en hoe dat verliep. We kregen te horen dat ze ons op de hoogte houden van de zoektocht. Een paar uur later vroeg men naar de leeftijd van onze kinderen en hun geboortedatum, zonder dat ze uitlegden wat het doel hiervan was’, aldus Mary. Het lijkt erop dat ze nauwelijks informatie heeft over de situatie en wat er precies aan de hand is.

Drie dagen geleden besloot ze een bericht op Facebook te plaatsen met de vraag om meer informatie. Ook via Seaman Online wordt het bericht veelvuldig gedeeld, dit is een grote online community voor Filipijnse zeevarenden.

Mary schrijft: ‘Wij weten niet wat we moeten doen. We hebben slapeloze nachten. We plaatsen dit bericht in de hoop dat de juiste autoriteiten meelezen en ons helpen. Ook hopen we dat bemanningsleden die hem kennen mogelijk een update hebben.’

Het schip Danae is momenteel in de haven van Bari, Italiƫ.

Schuttevaer heeft contact gezocht met de rederij en het uitzendbureau, maar nog geen reactie ontvangen.