Duitse deelstaten houden vast aan modal shift naar Rijnvaart

Waterweg

De Rijn speelt de komende jaren een centrale rol bij de verdere ontwikkeling van duurzame en klimaatneutrale logistiek in Europa. Dat is de conclusie van een conferentie van de belangrijkste Bundesländer over de Rijn als centrale waterweg. De conferentie leidde tot de ondertekening van de verklaring ‘Vooruitzichten voor een duurzame Rijnvaart 2030’.