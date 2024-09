Tewaterlating Balticborg was in 1957 landelijk nieuws

Andere tijden

Scheepswerf C. Amels en Zn in Makkum bouwde ruim 65 jaar geleden in opdracht van Wagenborg een zogenoemd ‘volslagen motorschip voor de grote vaart’, maar met de kenmerken van een coaster, de Balticborg. Ze was de opvolgster van de 2000 tot 3000 tons stoomschepen die het hout- en kolenvervoer in Noordwest-Europa tientallen jaren hadden verzorgd.