Van klepstoter tot koelwater: doe mee met de Schuttevaer Motorenquiz 2024

Het is tijd voor de Champions League voor scheepsmotoren-experts . Ook deze 21e editie van de Schuttevaer Motorenquiz bestaat uit 25 vragen. Ga er even goed voor zitten, neem de tijd, buig u over klepstoters, tweetaktmotoren en koelwatertemperatuur en misschien wint u de Schuttevaer Motorenquiz 2024.

Meedoen kan tot zaterdag 5 oktober. De quiz is online te maken, of u kunt uw antwoorden mailen voor 5 oktober aanstaande naar patricknaaraat@schuttevaer.nl. Via de post kan natuurlijk ook nog steeds. Adresseer uw post aan Redactie Schuttevaer, Weena 505 B18, 3013 AL Rotterdam. De winnaar wordt bekendgemaakt in de krant van 11 oktober.

Doe de quiz via deze link

Op zaterdag 26 oktober is de prijsuitreiking met exclusieve rondleiding in het bijzondere museum van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht (SHVP) in het bijzijn van de 10 beste inzenders, maar ook te bezoeken voor de andere inzenders. Een belevenis op zich.