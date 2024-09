Op RIVA geïnspireerde watertaxi Futuro vaart goed hard op HVO100

‘Dat is een bijzonder schip, zeker zelf gebouwd?’, vraagt een politieagent die langszij komt van de Futuro. Schipper en eigenaar Elio Barone lacht en vertelt trots: ‘Jazeker. Dit schip is van composiet en heb ik samen met studenten gebouwd.’ Het zijn de Wereldhavendagen in Rotterdam en bezoekers kunnen een rondje meevaren met deze nieuwe watertaxi op HVO100. ‘Ik wilde een mooi schip bouwen dat op een Riva lijkt, onderhoudsvriendelijk is, hard kan varen én duurzaam is.’ Dat lijkt gelukt.

Barone heeft een Italiaanse vader, de bakermat van de luxe houten speedboten van het merk Riva. De Futuro is echter van composiet gebouwd, maar heeft wel die kenmerkende bruine houtlook met mooie zachte leren bekleding. Dat de kussens meeveren komt later goed van pas, wanneer we met 50 knopen over het water beuken. Een zachte landing is dan wel fijn als gast aan boord van deze moderne watertaxi. ‘In principe is deze boot gebouwd om comfortabel met 30 knopen te varen’, vertelt Barone.

Tekst gaat verder onder foto

De romp heeft een getrapte vorm. Dit stepconcept werd honderd jaar geleden al gebruikt, maar is door Barone samen met studenten doorberekend en toegepast om zoveel mogelijk brandstof te besparen. In het midden van de romp is een tunnel, daardoorheen gaat lucht wanneer het schip planeert.

Tekst gaat verder onder foto

Volgens Barone verbruikt het schip door deze foefjes zo’n 20 tot 25 procent minder brandstof ten opzichte van een reguliere watertaxi in Rotterdam. Wanneer de Futuro met 30 knopen vaart, verbruikt de motor zo’n 40 à 50 liter HVO100 per uur. Een paar jaar geleden was HVO100 nog twee keer zo duur als reguliere diesel, maar de prijs zakt razendsnel. ‘We kunnen rendabel varen.’

Tekst gaat verder onder foto

We racen over het water, terwijl een helikopter van de marine over ons heen scheert. Het water is vol boten en schepen en het is flink opletten. Aan boord is bewust geen marifoon. ‘Die moet je dan uitluisteren, ik word daardoor afgeleid. Liever let ik zelf heel goed op.’

Tekst gaat verder onder foto

De eerste schroef had drie bladen, dat viel tegen. Daarom zit er nu een schroef met vijf bladen achter het schip. De topsnelheid die bij een proefvaart werd behaald is 60 knopen. De boot is getest bij MARIN en de TU Delft.

Tekst gaat verder onder foto

De bouw van de Futuro vond grotendeels plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Het schip moet nog verder afgebouwd worden deze winter, dan komt er een windscherm, hier en daar een extra stapje en verdere details worden afgewerkt.

Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers een tochtje boeken aan boord, een half uur varen kost 12,50 euro.