Maersk: ‘Twee derde minder schepen door Suezkanaal’

Het aantal schepen dat door het Suezkanaal vaart is met 66 procent afgenomen sinds rederijen hun schepen om Afrika heen zijn gaan leiden. Dat blijkt volgens het Deense scheepvaartbedrijf A.P. Møller-Maersk uit recente data. De aanvallen in de Rode Zee blijven dan ook in toenemende mate een negatieve impact hebben op de scheepvaart en wereldwijde toeleveringsketens.

‘Deze verstoringen hebben geleid tot aanpassingen in de dienstverlening en verschuivingen in de volumes, wat de infrastructuur onder druk zet en leidt tot extra oponthoud in de havens, vertragingen en tekorten aan capaciteit en materieel’, licht Maersk toe, dat volgens persbureau Reuters niet verder uitweidde over de data. In juli zei de containervervoerder dat vrachtschepen over de hele wereld inmiddels hinder ondervinden van de onrust in de Rode Zee.

De door Iran gesteunde Houthi-rebellen vallen sinds november schepen aan in de Rode Zee als steun aan Hamas in de oorlog met Israël. Uit veiligheidsoverwegingen mijden rederijen daarom de belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië. Zij varen nu om via Kaap de Goede Hoop, het zuidelijkste puntje van Afrika.