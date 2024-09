Burgemeester Aboutaleb opent bij Waterstofpaviljoen de Wereldhavendagen: ‘Betwijfel of we koploper zijn’

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft samen met Havenbedrijf-CEO Boudewijn Siemons en commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal René Tas de Wereldhavendagen geopend. Ze deden dat bij het Waterstofpaviljoen, waar informatie gegeven wordt over de alternatieve brandstof met de slogan ‘Nederland Waterstofland’. Aboutaleb: ‘Ik betwijfel of we in de koppositie zitten. China wordt mogelijk de grootste leverancier.’

Waterstof wordt gemaakt door met elektriciteit water te splitsen in waterstof en zuurstof. De elektriciteit komt van toekomstige windmolenparken op zee, de fabrieken voor de splitsing komen op de Tweede Maasvlakte, de groene waterstof gaat naar het Ruhrgebied in Duitsland, grotendeels door ondergrondse pijpleidingen die voorheen voor gas werden gebruikt. De Rotterdamse haven staat dus aan de vooravond van een gigantische transitie, waar de bezoekers van de Wereldhavendagen alles over te weten komen in het paviljoen aan de voet van de Erasmusbrug.

China

Aboutaleb zwaait in oktober af, maar kijkt wel naar de toekomst van zijn stad: ‘Ik zag in China dat men daar werkt met een vijfjarenplan omtrent waterstof en ze lopen twee jaar voor op hun eigen plan. Het gaat daar razendsnel. Wij moeten een ander beleid gaan voeren.’ Hij vergeleek de aanleg van de infrastructuur met de aanleg van de vaste telefoon door de PTT en het gasstelsel van het Groninger gas. ‘We moeten dit als een NUTS-voorziening beschouwen. Het is niet erg als bij deze transitie de overheid een nationale rol speelt.’

De burgemeester moest snel door, want de rest van het programma ging van start met reddingsoefeningen op de Nieuwe Maas.

Het waterstofpaviljoen is nog tot en met zondag geopend op de Wilhelminakade in Rotterdam. Toegang is gratis.