Rechter veegt claim vervuilde bunkerolie van tafel

Vrijspraak

De rechtbank in Rotterdam heeft olieleverancier Golden Arrow in IJmuiden vrijgesproken van de levering van vervuilde stookolie aan de olietanker Cape Tees, in beheer varend bij United Product Tankers (UPT). Het schip liep motorschade op na de bunkering van de laagzwavelige stookolie (VLSFO) en UPT zag een verband. Volgens de rechter is er echter geen bewijs dat de VLSFO niet aan de eisen voldeed.