Opvarenden gezonken zeiljacht Bayesian vermoedelijk niet verdronken maar gestikt

Autopsie

Vier mensen die om het leven kwamen door het zinken van het zeiljacht Bayesian zijn niet verdronken, maar gestikt. Dat is gebleken uit autopsie op hun lichamen, melden Britse en Italiaanse media. Ze hadden ook geen verwondingen. Het lijkt erop dat de vier in een hut waren, waar de zuurstof langzaam maar zeker op is geraakt terwijl de ruimte zich vulde met kooldioxide.