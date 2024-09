Bloktijden en stremming voor scheepvaart bij verzakte Zandkreeksluis

Tijdens de bloktijden kan scheepvaart worden geschut met de Zandkreeksluis. De bloktijden zijn tot en met 15 september als volgt:

Donderdag 5 september: 12:00 tot 13:15 uur en van 15:00 tot 16:15 uur;

Vrijdag 6 september: 09:00 tot 12:15 uur en van 15:00 uur tot 16.15 uur;

Zaterdag 7 en zondag 8 september: 08:00 tot 11:15 uur en van 16:00 tot 19:15 uur;

Maandag 9 tot en met vrijdag 13 september: van 09:00 tot 12:15 uur en van 15:00 tot 16:15 uur;

Zaterdag 14 en zondag 15 september: 08.00 tot 11:15 uur en van 16:00 tot 19:15 uur.

Dat er bloktijden zijn ingesteld is het gevolg van de verzakking van de sluis. Afgelopen mei is tijdens werkzaamheden aan de Oosterscheldezijde van de Zandkreeksluis een verzakking van het oostelijke sluishoofd geconstateerd, die effect had op het sluiten van de sluisdeuren. De werkzaamheden zijn toen stilgelegd, onderzoek naar de oorzaak is ingesteld, en monitoring is opgestart. De situatie leek op dat moment stabiel. Echter blijkt dat het oostelijke sluishoofd nog steeds aan het verzakken is, en dat is in de afgelopen weken toegenomen.

Stremming

Van 16 september tot en met 24 september is de Zandkreeksluis geheel gestremd voor scheepvaart. Dan voert Rijkswaterstaat reeds geplande werkzaamheden aan de slijtlaag van de Oosterscheldebrug uit.