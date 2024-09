Oude en nieuwe O-62 Dini in Stellendam

Eurokotter

Tweemaal O-62 Dini in Stellendam. De Eurokotter O-62 Dini (links op de foto) is de voormalige B-65 Artevelde, die door machinefabriek Padmos in Stellendam is vernummerd in O-62 en aangepast aan de eisen van de nieuwe eigenaar, de familie Bogaert uit Oostende. Ook werd door Padmos een katalysator ingebouwd.