Nachtelijke kop-op-kopaanvaring tankers bij Kreekraksluizen

De Zwitserse gastanker Unigas 3 en de Duitse tanker Marten Deymann zijn in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 september frontaal met elkaar in aanvaring gekomen in de voorhaven van de Kreekraksluizen. De aanvaring gebeurde rond 02:45 uur. Beide tankers liepen een gat in de boeg op. Twee bemanningsleden van de Duitse tanker raakten gewond. Zij werden met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.