Shipping Technology krijgt investering van First Dutch (Peter Goedvolk)

Shipping Technology kan de komende jaren fors harder groeien dankzij een ‘significante’ investering van First Dutch. Dit is de investeringsmaatschappij van de bekende Rotterdamse havenondernemer Peter Goedvolk. Dat hebben oprichter Remco Pikaart van Shipping Technology en First Dutch dinsdag 3 september bekendgemaakt. Hoeveel geld precies met de deelname is gemoeid, willen de partijen niet zeggen.

Oud-binnenvaartondernemer Pikaart timmert al enkele jaren aan de weg met Shipping Technology. Het Rotterdamse bedrijf staat bekend om de intelligente trackpilots en de databox ST Brain.

‘Door deze investering kunnen we harder groeien. We waren al langer op zoek naar een strategische partner. Met First Dutch hebben we een partij gevonden die ook bekend is in de haven en met de scheepvaart. Zij snappen de sector. We hebben de eerste extra mensen al aangenomen.’

Zo is vorige maand Donald Baan aangetreden als COO. Hij is afkomstig van Portbase en het Rotterdamse Havenbedrijf. Tom Boerema zal zich nog meer toeleggen op de technische ontwikkeling van de producten.

ST Brain

Shipping Technology verzamelt, analyseert en verbindt nautische en scheepsgegevens. Verschillende verzekeringsmaatschappijen geven reders tot 50% korting wanneer het belangrijkste product van Shipping Technology, ST Brain, aan boord wordt geïnstalleerd.

‘We hebben twee roadmaps. Naast de databox zetten we vol in op de verdere ontwikkeling van onze “autonomous lane assist”. Dit wordt al getest met het koppelen van motoren. De groeistrategie van het bedrijf is vooral gericht op de ontsluiting van meer gegevens voor verbeteringen in vlootbeheer en verdere voorbereidingen die autonoom varen mogelijk maken. Meer tools, meer slimmigheden.’

Momenteel is ST Brain geïnstalleerd aan boord van meer dan 250 schepen. ‘We willen we onze klantenkring in Europa om de komende drie jaar verviervoudigen. Daarvoor hadden we een betrouwbare partner nodig die de business begrijpt en ons in staat stelt sneller op te schalen. First Dutch is die partner. Bovendien is er veel synergie te halen uit het maritieme netwerk van First Dutch. Oprichter Peter Goedvolk is natuurlijk een bekende maritieme ondernemer.’

Datascientists

Shipping Technology wil verder vooral nieuwe datascientists aannemen. Het bedrijf wil zo snel meer databronnen toevoegen aan ST Brain. Steeds meer verladers en rederijen willen realtime inzicht hebben in hun schepen, zei Pikaart eerder.

First Dutch is een strategische investeerder in onder meer de maritieme industrie. Doel is duurzame bedrijven te helpen groeien, opschalen en pionieren en zo hun volledige potentieel te realiseren.

Shipping Technology is volgens Ivo Lemmens, manager Corporate Development bij First Dutch, klaar om een belangrijke bijdrage te leveren aan zowel de digitalisering als decarbonisering van de scheepvaart. ‘De software van Shipping Technology stelt scheepseigenaren in staat die verandering echt door te voeren. Wij willen bijdragen aan de groei van het bedrijf en geloven dat hun visie en initiatieven de sector zullen opschudden. Bovendien zien we een duidelijke strategische fit met de rest van onze portefeuille. Daarom zetten we graag onze fondsen en kennis in om Shipping Technology te ondersteunen in zijn groeiambities.’

