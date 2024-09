FNV roept havenarbeiders Rotterdam op werk neer te leggen voor vroegpensioen

Vakbond FNV heeft medewerkers van de haven in Rotterdam opgeroepen vanaf zaterdagavond enkele uren het werk neer te leggen. Zo wil de vakbond de druk opvoeren om tot een structurele vroegpensioenregeling te komen voor mensen met zware beroepen. De bedrijven waarmee FNV Havens cao-afspraken heeft gemaakt over eerder stoppen met werken, ondersteunen de actie, stelt de bond.

De werkonderbreking duurt van zaterdag 22:00 uur tot zondag 02:00 uur. De bond heeft naar eigen zeggen bewust voor dit tijdvak gekozen, omdat deze diensten “de intensieve en zware arbeid in de havensector” symboliseren.

Tijd voor actie

‘Genoeg is genoeg’, zegt FNV-bestuurder Niek Stam. ‘Onze leden werken onder zware omstandigheden zonder enig uitzicht op een eerlijke regeling voor vervroegde uittreding. Het is tijd voor actie. Wij zullen niet rusten tot er een rechtvaardige oplossing is gevonden.’

De huidige zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) loopt eind volgend jaar af. Daardoor kunnen mensen die langdurig zwaar werk doen eerder met pensioen. Zij hebben dan recht op een uitkering om de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. De vakbonden hebben gepleit voor een structurele en ruimere regeling en stelden het kabinet op 1 mei een ultimatum. Daar werd niet op ingegaan.

FNV kondigde dinsdag meer acties aan om een permanente RVU af te dwingen. Zo leggen maandag ongeveer driehonderd medewerkers uit de industrie in Emmen het werk neer. Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers van kunstvezelproducent Teijin Aramid en kunststofproducent VDL Wientjes. Op donderdag volgen zo’n tweehonderd medewerkers van Chemie Park Delfzijl.

Landelijke actieweek

‘Voor de mensen in al deze bedrijven is het noodzakelijk dat ze eerder kunnen stoppen met werken’, legt FNV-bestuurder Joosje de Lang uit. ‘Zij doen fysiek zwaar werk, werken in ploegendiensten en draaien consignatiediensten, waarbij ze de hele tijd oproepbaar moeten zijn. De werkdruk is enorm, dat is bijna niet vol te houden. En dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen voor je gezondheid na je pensioen.’

Die nieuw aangekondigde acties vallen in een landelijke actieweek van de vakbonden. Eerder werden al werkonderbrekingen en stakingen gemeld in het openbaar vervoer, de bouw en enkele grote metaalbedrijven.