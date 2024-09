Europoort getroffen door stroomuitval: ‘Nog geen impact op scheepvaartverkeer’

In het westelijke deel van het Rijnmondgebied is de stroom uitgevallen. Het gaat om de gebieden Hoek van Holland, Brielle, Oostvoorne en Europoort. Stedin meldt dat 11.341 klanten zonder stroom zitten. Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat de scheepvaart ‘vooralsnog volledig functionerend en operationeel is’.

Stroomstoring opgelost Inmiddels is de stroomstoring in de regio Rijnmond opgelost. De storing begon om 09:55 uur en kort voor 12:30 uur werden de laatste adressen weer van elektriciteit voorzien.

De radarposten in het gebied, evenals de Verkeerscentrale Hoek van Holland, draaien op noodstroom. ‘De scheepvaart is volledig functionerend en operationeel. De storing heeft daarom vooralsnog géén impact op het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven’, aldus het Havenbedrijf Rotterdam op hun website.

Het Havenbedrijf zegt wel dat als de storing langer gaat duren, schepen mogelijk niet kunnen vertrekken bij de verschillende bedrijven die last hebben van de stroomstoring. In dat geval kan er een stremming in het scheepvaartverkeer ontstaan, omdat binnenkomende schepen dan buitengaats, op zee, moeten wachten. Dat is volgens de haven nu nog niet aan de orde.

Afgefakkeld

De veiligheidsregio meldt dat ‘de gevolgen in kaart worden gebracht’. Een gevolg van de storing is in ieder geval dat goederentreinen in het gebied stilstaan. Ook wordt bij enkele fabrieken in het Europoortgebied automatisch afgefakkeld als veiligheidsmaatregel bij stroomuitval.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio kan niks zeggen over de mogelijke oorzaak van de stroomuitval. ‘De hulpdiensten zijn opgeschaald om de grootte van het gebied en de gevolgen van de stoomstoring duidelijk te krijgen’, wordt gemeld.

Tennet meldt dat het gaat om ‘een storing in 150 kV-station Europoort waardoor bedrijventerrein Europoort geen stroom heeft’. Volgens de netbeheerder is de oorzaak van de storing nog niet duidelijk en het is onbekend hoe het zal duren. ‘We vinden het erg vervelend. Onze mensen werken hard aan een oplossing.’