De nieuwe Schuttevaer is uit: schipper mag van boord in nieuw BPR en Wereldhavendagen staan voor de deur

Het nieuwe Binnenvaartpolitiereglement (BPR) staat varen zonder schipper aan boord toe. In de nieuwe Schuttevaer alles over deze wijziging in het BPR per 1 januari 2025. Verder: schippers in de knel met vaar- en rusttijden door lange wachten voor de Kreekraksluizen en de Wereldhavendagen komen eraan.

Lees de hele krant hier via de link.

De eis dat een schipper tijdens de vaart aan boord moet zijn wordt geschrapt uit het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Per 1 januari wordt het mogelijk ontheffing aan te vragen voor proeven met besturing op afstand of onbemande vaart op Nederlandse binnenwateren. Volgens KBN is de evolutie naar autonoom varen ‘niet meer te stoppen’.

De extreme wachttijden voor de Zeeuwse Kreekraksluizen brengen schippers in conflict met de vaar- en rusttijdenwet. De wachttijden lopen op tot 10 uur of langer vanwege werkzaamheden aan de westkolk en extra drukte door de stremming van het Julianakanaal in Limburg. Na lang wachten voor de sluis hebben schippers vaak weinig of geen vaartijd over en geschikte rustplaatsen zijn er onvoldoende.

Bergers van de coaster Verity hebben in het achterschip het stoffelijk overschot aangetroffen van een van de vier vermiste bemanningsleden. Het schip verging in oktober vorig jaar na een aanvaring in de Duitse Bocht. Het lichaam lag in een van de hutten. Het achterschip is geborgen en ligt op de ponton K10031 van Koole Contractors.

Dat Rotterdam een trotse havenstad is, zal niemand ontgaan op 6,7 en 8 september. Op die dagen is namelijk de 47e editie van de Wereldhavendagen. Het jaarlijkse maritieme evenement pakt ook dit jaar weer groot uit op het water, langs de kades en in de binnenstad. Met dit jaar een primeur: het Wereldhaven Festivalplein als centrale ontmoetingsplek op de Kop van Zuid.

Het idee was in eerste instantie alleen een nieuwe motor en een andere keuken. Maar van het een kwam het ander. ‘De elektra moest eruit, de waterleiding moest worden vervangen en we wilden het schip ook goed isoleren’, vertelt Ron Zandvliet. ‘Het dak bestond ook nog uit de oude houten luikenkap en daar wilden we toch wel graag een stalen kap op. Voor we het wisten hadden we drie containers vol met zooi. We zijn een jaar en een week bezig geweest. Ik weet het precies. En we hebben echt keihard doorgewerkt.’

