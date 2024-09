Oostelijk sluishoofd Zandkreeksluis blijft verzakken

Onderzoek

Het oostelijk sluishoofd van de Zandkreeksluis, die het Veerse Meer verbindt met de Oosterschelde, is aan het verzakken. Of de verzakkingen ernstige gevolgen hebben voor de scheepvaart, is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat heeft een team van experts aangesteld om de oorzaak te achterhalen.