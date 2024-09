Hagenaar Anna Mijntje wint Y-bel

De Hagenaar Anna Mijntje heeft in de categorie grote schepen de 30ste editie van Y-zeilen op het Zuidelijke Markermeer gewonnen. Y-zeilen is een jaarlijkse wedstrijd voor varende monumenten, veelal uit Museumhaven Amsterdam en ‘vrienden’.

Er stond een dikke noordoostenwind, kracht 5 en dan is het bij Pampus en Muiden lager wal en lopen er behoorlijke golven. Drie kleine schepen keerden direct al terug naar de haven. De Huitema zeeschouw ZA-3, al bijna 50 jaar oud en dus ook bijna een varend monument zeilde het snelste rondje. De Everdina, een paviljoentjalkje voor het vervoer van aardappelen van voor 1900, zeilde zwaar gereefd naar de tweede plaats. Bij de grote schepen boven de 20 meter won de lange, lichte Anna Mijntje uit 1910. Haar bemanning won de hoofdprijs: de Y-bel. De kluiverboom ontbreekt al jaren, maar ook zonder is ze snel. Het zware Zeeuwse klippertje Anita Jacoba uit 1892 had vier minuten langer nodig voor de uitgezette ronde.