EU-buitenlandchef Borrell wil Rode Zee-missie Aspides versterken

Borrell noemt na afloop van een vergadering van EU-ministers van Defensie de situatie in de regio zorgelijk. ‘Het aantal schepen dat door het Suezkanaal gaat, neemt af.’ En intussen moet er ook een milieuramp worden voorkomen nu de Houthi’s succesvol een olietanker hebben bestookt.

Tegelijkertijd prijst Borrell de missie, waaraan ook Nederland heeft meegedaan met het schip de Karel Doorman. Er is volgens Borrell veel bereikt sinds de missie eind 2023 begon: ‘217 koopvaardijschepen zijn succesvol begeleid en 22 raketten en drones die door de Houthi-rebellen zijn afgevuurd zijn onklaar gemaakt’. Maar meer is volgens hem nodig. ‘We hebben gezien dat de Houthi’s geavanceerdere aanvallen uitvoeren.’

Sounion

Ondertussen is er een mogelijk olielek gedetecteerd, met een oliespoor van 2,2 zeemijl lang (ruim 4 kilometer), in het gebied dat overeenkomt met de locatie van de olietanker Sounion in de Rode Zee. Dat meldt Griekenland in een brief die vrijdag via het scheepvaartagentschap van de VN is verspreid. De onder Griekse vlag varende Sounion werd vorige week geraakt door drie projectielen en vloog daarna in brand.

Volgens Griekenland is de informatie gebaseerd op een satellietfoto die op de avond van donderdag 29 augustus is genomen en in handen is van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid. ‘Onder de genoemde omstandigheden vormt de toestand van de tanker een ernstig gevaar voor het milieu van de Rode Zee’, staat onder meer in de brief.

Woensdag maakten de Jemenitische Houthi’s bekend dat ze tijdelijk stoppen met schieten op schepen die een band hebben met IsraĆ«l of IsraĆ«ls bondgenoten, zodat een sleepboot veilig de Rode Zee op kan om de olietanker weg te halen.