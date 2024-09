Bergers vinden stoffelijk overschot in achterschip Verity

Bemanningslid

Bergers van de coaster Verity hebben in het achterschip het stoffelijk overschot aangetroffen van een van de vier vermiste bemanningsleden. Het schip verging in oktober vorig jaar na een aanvaring in de Duitse Bocht. Het lichaam lag in een van de hutten. Het achterschip is geborgen en ligt op de ponton K10031 van Koole Contractors.