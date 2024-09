Rijkswaterstaat informeert schippers over renovatie Prinses Marijkesluis

Rijkswaterstaat en aannemer Mourik Infra nodigen schippers, omwonenden en andere geïnteresseerden uit voor een informatieavond op woensdagavond 4 september over de renovatie van de Prinses Marijkesluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het Gelderse Rijswijk. De renovatie van de sluis uit 1939 moet ervoor zorgen dat het kunstwerk ook de komende 30 jaar betrouwbaar en veilig blijft functioneren.

De Prinses Marijkesluis reguleert de waterstand in het Betuwepand tussen de Waal en de Lek. De scheepvaart zal tijdens de renovatie beperkt hinder ondervinden van de werkzaamheden. Voor het werk aan de keerschuif wordt de vaarweg onder de keerschuif namelijk gedeeltelijk gestremd. Scheepvaart vanuit Wijk bij Duurstede richting Tiel maakt dan gebruik van de vaarweg onder de keerschuif. Scheepvaart in tegengestelde richting gaat via de sluis. Dit betekent een breedtebeperking voor dit verkeer.

Koppelverbanden uit de richting van Tiel kunnen onder begeleiding gebruik maken van de vaarweg onder de keerschuif. Tijdens de hele renovatie kunnen schepen van het complex gebruik blijven maken, omvaren zal niet nodig zijn.

Mourik is voor de zomer begonnen met de eerste werkzaamheden. De renovatie moet medio 2027 zijn afgerond.

Stormseizoen

Om te zorgen dat de hoogwaterveiligheid tijdens de renovatie geborgd blijft, wordt tijdens de hoogwaterperiode (stormseizoen), van 1 november tot 31 maart, niet gewerkt aan de onderdelen van de Prinses Marijkesluis die nodig zijn voor het keren van water. Zoals de 80 meter brede keerschuif en de sluisdeuren.

Informatieavond

De informatieavond is op 4 september vanaf 19:00 uur vrij te bezoeken in Verenigingsgebouw de Hoekenburg, Korte Bosstraat 3 in Rijswijk (GLD). De aanwezigen worden bijgepraat over de werkzaamheden en wat ze daarvan gaan merken. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens de bijeenkomst is ruimte om vragen te stellen en wordt via thematafels meer uitleg gegeven over onder meer de fasering van de werkzaamheden, verwachte hinder en hoe de omgeving daarvan op de hoogte wordt gehouden.



Informatieavond Marijkesluis

Woensdag 4 september

19:00-20:30 uur, openbaar

Verenigingsgebouw de Hoekenburg, Korte Bosstraat 3

4023 AV Rijswijk (Gelderland)



Meer informatie over de werkzaamheden zijn te vinden bij Rijkswaterstaat.