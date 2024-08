47e editie Wereldhavendagen breidt uit met Festivalplein

Havenstad

Dat Rotterdam een trotse havenstad is, zal niemand ontgaan op 6,7 en 8 september. Op die dagen is namelijk de 47e editie van de Wereldhavendagen. Het jaarlijkse maritieme evenement pakt ook dit jaar weer groot uit op het water, langs de kades en in de binnenstad. Met dit jaar een primeur: het Wereldhaven Festivalplein als centrale ontmoetingsplek op de Kop van Zuid.