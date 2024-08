Zeetransport wordt duurder door vergroening en consument betaalt de prijs

DNV

Vrachttarieven gaan de komende jaren extreem stijgen, zo voorspelt klassebureau DNV. Oorzaak zijn de kosten voor vergroening van de internationale scheepvaart, waarbij het doel is dat in 2050 alle schepen emissieloos varen op zee. Rederijen krijgen te maken met hogere brandstofprijzen. ‘De kosten per ton/zeemijl zullen aanzienlijk stijgen vergeleken met de huidige prijzen. De tarieven worden doorberekend naar de consument. Die neemt het grootste deel van de rekening op zich’, zo voorspelt CEO Knut ├śrbeck-Nilssen van DNV.