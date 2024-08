Wat ons weerhoudt van biobrandstof

Vergeleken met andere transportmodi is de binnenvaart extreem zuinig met brandstof. Maar voor het klimaat kan het nog veel beter en dat zou ons in een luxe positie brengen. Een simpele, snelle stap met grote positieve gevolgen is namelijk: overschakelen op biobrandstof. En toch gebeurt dit (nog) niet. Ook wij kiezen met onze eigen schepen nog voor de oude vertrouwde fossiele gasolie.

Eerder kwam dit voort uit verhalen over bijvoorbeeld de slechte kwaliteit van biobrandstof. Ook het aantal bunkerlocaties was minimaal, vooral buiten Nederland. Maar inmiddels zijn HVO en FAME goed van kwaliteit en beter verkrijgbaar. Dus wat houdt ons nog tegen?

De prijs

Het is bijna een dooddoener, maar het antwoord is toch echt, de prijs. Michel Voorwinde van Bovag Energiesystemen en Revisie, zegt in de Schuttevaer (6 augustus 2024) dat hij zich zorgen maakt om de flegmatieke houding van binnenvaartondernemers. Dat dit zo op hem overkomt, kan ik mij voorstellen. Al zie ik dit toch echt anders. De wil is er en binnenvaartondernemers wachten niet laconiek af. Iedere ondernemer doet op zijn of haar manier zijn best. We zijn ons bewust dat wij moeten verduurzamen. De voorbereidingen daartoe worden ook getroffen, hoe klein de stapjes soms ook zijn.

Doorberekenen

Dus we zijn niet afwachtend, alleen zijn sommige investeringen zo groot dat de branche ze niet zelf volledig kan betalen. Wanneer dit onderwerp ter sprake komt met mensen die niet zelf scheepseigenaar zijn of van een bevrachtingskantoor, krijg ik altijd dezelfde reactie: waarom leggen wij de meerprijs niet bij de klant neer? Ook die wil toch duurzamer?

Onze branche beleeft nu geen gouden tijden en dat geldt ook voor onze klanten. Er zullen altijd uitzonderingen zijn, verladers die groot genoeg zijn om die investeringen direct te dragen. Het gros, wat het verschil gaat maken om de Green Deal te halen, kan dit niet. En zolang onze branche niet collectief tegen de klant zegt: wij gaan dit vanaf nu allemaal doorberekenen, gaat dit ook niet snel veranderen.

Ideeënbox

We kunnen als branche natuurlijk gaan vingerwijzen dat de vrachtwagensector meer subsidie krijgt en op genoeg plekken aan HVO kan komen. Maar denken in oplossingen heeft mijn voorkeur. Misschien is het mogelijk dat er een potje vanuit de overheid wordt gemaakt dat rechtstreeks naar de bunkerstations gaat. Kunnen zij de prijs van biobrandstof verlagen, wij erop overschakelen en zo veruit de groenste logistiektak worden! Zo zijn er vast nog meer ideeën. Heeft u een idee, laat het mij weten. Ik verzamel ze graag en zal ze doorgeven aan verschillende kanalen.

Lees ook: De trekking van 4 juli, valt u in de prijzen? Lees ook: CCR-hardheidsclausule is een soort jungle