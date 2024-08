Doortrekken Leidse Rijn naar Utrechtse singel blijkt lastige klus

Vanaf de Catharijnesingel rond het Centrum van Utrecht loopt nu een water deels ondergronds naar de Van Sijpesteijntunnel, waarna het water onder het Westplein schiet en vervolgens zijn weg langs de Leidsekade in de wijk Lombok vervolgt. Om het gehele stuk bevaarbaar te maken, moet het water bij het Smakkelaarsveld en het Westplein weer uitgegraven worden en het water in de tunnel verbreed worden.

Smalle tunnel

Grootste probleem is dat het water in de tunnel redelijk smal is. Nu is het water nu 3,9 meter breed. Dat zou als boten elkaar willen passeren minstens 6 meter breed moeten worden. Aannemers zien bij werkzaamheden een risico in de grondwaterdruk. In een brief aan de gemeenteraad schreef het stadsbestuur eerder dit jaar dat deze druk schadelijke gevolgen hebben voor de tunnel en het bovenliggende spoor.

Het is tot nu toe niet gelukt een bedrijf te vinden voor de opdracht, ondanks dat negen aannemers aanvankelijk interesse hadden. Toch verwacht de gemeente dat het water doorgetrokken kan worden en een aantrekkelijk vaarwater wordt. Het is echter niet bekend wanneer dat dan gaat gebeuren en wie de klus aandurft.