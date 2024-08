Wattlab doet werelrecordpoging: meeste zonnepanelen op binnenvaartschip

De poging heeft plaats naast de Erasmusbrug, waar de Helios aan de Wilhelminakade ligt. Vanaf 17:00 uur is het schip te zien aan de kade. Om 18:00 uur zal de officiële registratie plaatshebben.

Aan boord van het 135-meterschip liggen 312 zonnepanelen verdeeld over 26 aluminium scheepsluiken van de Belgische fabrikant Blommaert. De zonnepanelen hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 117 kWp. ‘Dat is ruim voldoende voor de accommodatie aan boord. Het schip hoeft daardoor vrijwel niet meer aan de walstroom’, vertelde Bo Salet, mede-oprichter en CEO van Wattlab eerder in Schuttevaer.