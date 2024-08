Brandende olietanker Sounion kan weggesleept worden

Volgens de EU-missie in de Rode Zee lekte de beschoten Sounion bij de eerste aanval geen olie. De Verenigde Staten zeiden gisteren dat het schip inmiddels wel olie lekt. De IMO is bezorgd over een mogelijke olieramp in het gebied. Diverse landen en partijen uitten hun bezorgdheid omtrent een grote milieuramp in het gebied als de Sounion olie lekt. Aan boord is 150.000 ton stookolie.

Iran zou betrokken zijn bij onderhandelingen en melden dat er een tijdelijk staakt-het-vuren is. Volgens nieuwsbureau AP stemmen de Houthi’s in, omdat het verzoek om het schip weg te slepen door Europese landen is gedaan.

Rechtsomkeer

De VS zouden eerder twee sleepboten gestuurd hebben naar de Sounion, maar die maakten rechtsomkeer nadat de Houthi’s dreigden ook deze schepen aan te vallen.

De Houthi’s schieten al sinds het uitbreken van de oorlog in de Gazastrook op schepen die een band hebben met Israël of Israëls bondgenoten. Ze steunen Hamas en willen dat Israël de militaire operatie in Gaza stopt.