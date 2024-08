Rijkswaterstaat zet meer personeel in voor bediening Oranjesluizen

Vaker schutten

Rijkswaterstaat gaat meer personeel inzetten bij de bediening van het Oranjesluizencomplex waardoor meer schuttingen mogelijk zijn. Momenteel moeten de sluiswachters van het Oranjesluizencomplex helpen bij het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden, omdat daar een storing is tussen de bedien- en verkeerscentrale. De verwachting was dat voor 1 oktober de problemen in IJmuiden opgelost zouden zijn, maar het euvel blijkt hardnekkig. Daarom zet Rijkswaterstaat nu extra personeel in.