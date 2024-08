Loodswezen Zeeland biedt verkorte opleiding aan vanwege dreigend personeelstekort

Al jaren melden steeds minder studenten zich aan voor een maritieme opleiding in Nederland. Landelijk is de instroom met een kwart teruggelopen. In Zeeland (Loodswezen Scheldemonden) is de instroom stabiel, maar is het aantal studenten dat de opleiding afmaakt wel sterk gedaald. Waren dat er de afgelopen jaren steeds rond de 40, in 2022 waren het er nog maar 17. En de druk op het Loodswezen neemt toe, onder meer door de groei van het aantal LNG-schepen.

Maar twee vrouwen

Een student die in Nederland op hoger niveau de opleiding maritiem officier volgt en na twee jaar vaartijd zijn papieren voor eerste stuurman haalt, komt in aanmerking voor de opleiding tot loods. Een student die de opleiding op middelbaar niveau doet, moet momenteel weer een paar jaar de schoolbanken in om naar een hoger niveau te groeien.

Het Loodswezen zal nu in samenwerking met het Scheepvaart en Transportcollege (STC) in Rotterdam vanaf schooljaar 2025-2026 een verkorte opleiding aanbieden voor studenten die op MBO-niveau hun stuurmanspapieren hebben gehaald. Ook wordt getracht meer vrouwen te interesseren voor het beroep: onder de 165 loodsen zijn nu twee vrouwen.

Zelfstandig ondernemer

In heel Nederland werken 470 loodsen. Die zijn niet in loondienst, maar lid van de maatschap in de Nederlandse regio waar zij werken. Een loods is dus een zelfstandig ondernemer. Het inkomen bestaat uit het aandeel in de winst van de maatschap. De hoogte van het winstdeel is afhankelijk van het scheepsaanbod per jaar en dus variabel.

