KNRM en Reddingsbrigade verwachten geen problemen door computerstoring

De storing treft momenteel de telefoon- en radioverbinding van de Kustwacht en het alarmerings- en communicatiesysteem van de veiligheidsregio’s. De KNRM, die meldingen ontvangt van de Kustwacht en de veiligheidsregio’s, laat weten dat reddingstations daarom nu zelf de marifoon uitluisteren. ‘Dit vraagt wel wat meer van onze vrijwilligers’, aldus de woordvoerder, die verder niet verwacht dat het noodsysteem voor problemen gaat zorgen. ‘Hier komt geen vertraging in te zitten, hooguit 10 seconden.’

De Reddingsbrigade Nederland ziet geen directe gevolgen van de storingen. ‘Onze communicatie verloopt voornamelijk intern. We zijn lokaal actief en communiceren vooral met elkaar. Alleen als er een incident is waar ambulance of politie nodig is, hebben we de veiligheidsregio’s nodig. Maar er is vooralsnog geen signaal dat daar belemmeringen in zitten.’