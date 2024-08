Kapitein gezonken superjacht beroept zich op zwijgrecht

De kapitein van het luxe zeiljacht Bayesian dat vorige week voor de kust van Sicilië zonk, heeft geweigerd om antwoord te geven op vragen van aanklagers in het onderzoek naar zijn rol bij de ondergang van het schip. De Nieuw-Zeelandse James Cutfield beriep zich op zijn zwijgrecht.

De advocaten van de 51-jarige Cutfield zeggen dat hij zweeg om twee redenen. ‘Ten eerste is hij bekaf. Ten tweede zijn wij maandag pas aangesteld en voor een grondige en correcte verdediging moeten wij over alle gegevens beschikken en die hebben we nu nog niet.’

Bij het zinken van de boot kwamen zeven mensen om het leven, maar de kapitein was een van de vijftien mensen die konden worden gered. De aanklagers onderzoeken nu of Cutfield zich door nalatigheid schuldig heeft gemaakt aan doodslag en schipbreuk, maar er zijn nog geen aanklachten.