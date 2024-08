Ferry tussen Aruba en Curaçao in zicht 

Een snelle veerverbinding tussen de eilanden Aruba en Curaçao is eindelijk in zicht. Al jaren hebben verschillende partijen zich erover gebogen, maar het bleef tot nu toe bij plannen.

Nu hebben de eilandbesturen echter concrete stappen gezet. De Arubaanse minister van Economische Zaken Geoffrey Wever en zijn Curaçaose collega Ruisandro Cijntje hebben een overeenkomst getekend waarin de komst van de ferry is vastgelegd.

Vooralsnog zullen alleen passagiers worden vervoerd tussen Willemstad (Curaçao) en Oranjestad (Aruba), een afstand van zo’n 70 mijl. Onderzoek heeft uitgewezen dat het veel complexer zou worden als ook vracht wordt vervoerd. Details ontbreken nog over wanneer de eerste passagiers de overtocht kunnen maken en op welk type vaartuig. Maar beide bewindslieden zijn ervan overtuigd dat de verbinding de economische samenwerking tussen Aruba en Curaçao zal bevorderen.

Ondersteuning Nederland

Onlangs is de veerverbinding opgenomen in het zogeheten Landspakket dat in het kader van de bevordering van handel in de regio is opgesteld en steun krijgt van politiek Den Haag. Dit wordt het eerste project dat daaruit wordt uitgevoerd. Nederland zal technische ondersteuning bieden bij de implementatie ervan en ook een aanzienlijk deel van de opstartkosten op zich nemen. In een volgende fase zou ook Bonaire worden toegevoegd aan ferryverbinding.

