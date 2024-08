Dam in het Juliakanaal is er bijna, daarna kan de stop er uit

Stenen

De dam in het Julianakanaal is er bijna. Ter hoogte van Berg aan de Maas is goed te zien hoe de 400.000 ton aan stenen de vaarweg in twee stukken opdelen. De dam wordt nu nog verstevigd, rond 6 september moet het gereed zijn. Rijkswaterstaat en aannemer Van den Herik kunnen nu langzaam het water weg laten lopen via de sluis bij Born.