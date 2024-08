Dalend waterpeil Rijn beperkt lading binnenvaartschepen

‘De waterstanden op de Rijn zullen tot het midden van volgende week blijven dalen’, meldt Riverlake in een rapport. Daarna “is er een kans dat ze kortstondig weer zullen stijgen, maar in ieder geval stabiliseren.” Wanneer het aankomt op het vervoer van olie en brandstof is de gemiddelde lading zo’n 2500 ton. Een dergelijk schip dat over de Rijn voorbij Kaub vaart, nabij Frankfurt, kan door de lage waterstand maar 1360 ton meenemen, aldus Riverlake.

Het waterpeil van de Rijn is de afgelopen jaren flink gedaald. Bij Kaub werd twee jaar geleden een diepte van slechts 30 centimeter gemeten. Dat zorgde toen voor grote verstoringen voor verladers. Het Duitse federale instituut voor hydrologie voorspelt dat het waterpeil zondagochtend op 108 centimeter zal uitkomen.