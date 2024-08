Zomerdip voorkomt transportinfarct door ontgassingsverbod

Het beperkte verbod op varend ontgassen heeft vooralsnog niet geleid tot een transportinfarct in de tankvaart. Volgens rederijen en brancheorganisatie KBN heeft dat vooral te maken met de in de zomer sterk teruggevallen vraag naar transport. Bij een aantrekkende markt kan de situatie elk moment omslaan.

Bij de enige ontgassingsinstallatie in Nederland, die van ATM in Moerdijk, is het wel drukker geworden. Volgens supervisor Danny van Leeuwen gaat het om een toename van zo’n 20%, al kan dit per week sterk verschillen. Die stijging heeft volgens Van Leeuwen niet geleid tot aanzienlijk langere wachttijden. Die waren voor 1 juli, toen het CDNI-verdrag inging, ook al geregeld 24 uur of langer, en soms wel vijf dagen. CEO Niels Groenewold van de Verenigde Tankrederij (VT) ervaart echter wel langere wachttijden. Hij heeft het over vijf tot acht dagen.

Veel scheepsruimte

Vlootmanager Robert Jan Brummelkamp van de Bosman Shipping Group merkt op dat verladers het momenteel voor het uitkiezen hebben. Door de beperkte vraag naar transport, is er ruim voldoende lege scheepsruimte beschikbaar. ‘Schepen liggen soms een week stil en zo is er altijd wel een schip beschikbaar dat al dezelfde lading in heeft gehad en niet hoeft te ontgassen.’

Ook Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) krijgt signalen dat er vaker verenigbare ladingen achter elkaar worden gevaren, ofwel ‘dedicated’ wordt gevaren.

Capaciteitsuitbreiding

ATM is ondertussen bezig zijn ontgassingscapaciteit in Moerdijk uit te breiden met een extra kade. Die moet eind september operationeel zijn. Direct daarna moet een van de oudere steigers worden vervangen, wat weer voor beperkingen zorgt. Eind oktober moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Hoewel er meerdere vergunningsaanvragen voor nieuwe installaties lopen, denkt voorzitter Bob Busser van de Europese branchevereniging van ontgassers EVRA niet dat die er snel zullen komen. ‘Onze Europese subsidieaanvraag is afgewezen, waardoor banken terughoudend blijven in financiering. Zij zien het als een te groot financieel risico.’

De EVRA verwacht dat de druk op ontgassingsinstallaties pas echt zal toenemen zodra fase 2 van het CDNI-verdrag wordt ingevoerd en meer stoffen niet meer varend mogen worden ontgast.

Verlader verantwoordelijk

Groenewold van VT wijst erop dat de verlader als producteigenaar verantwoordelijk is voor de schoonmaak en de kosten die hiervoor worden gemaakt. ‘Bij een hotelkamer zitten ook de schoonmaakkosten erbij, of je dat nu leuk vindt of niet. Maar je ziet uiteindelijk toch dat de vervoerder erop wordt aangekeken dat het allemaal zo slecht loopt.’

