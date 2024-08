Twee noodgevallen op tweemaster op Oostzee

Haaienkotter

De negenkoppige bemanning van een houten tweemaster op de Oostzee had maandagmiddag 26 augustus 2024 de hulp nodig van reddingswerkers. Varend tussen Fehmarn en de kust van Mecklenburg had de schipper een hoofdwond opgelopen, terwijl de machinist giftige motordampen had ingeademd in de machinekamer.