Thecla Bodewes presenteert zelflossend zeeschip met dieselelektrische aandrijving

Nieuw werkpaard

Thecla Bodewes Shipyards presenteert op de komende scheepbouwbeurs SMM in Hamburg (3-6 september) een nieuw zeeschip: de Gadus. Het gaat om een dieselelektrisch aangedreven, zelflossend droge-ladingschip van 5600 dwt dat aanpasbaar is aan toekomstige ontwikkelingen. Zelfs een fiks groter schip (7000 dwt) is mogelijk op basis van hetzelfde ontwerp.