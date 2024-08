Nederlandse marineschepen gaan onderzeeboten bestrijden

Van Amstel en De Ruyter

De Koninklijke Marine is vanaf deze week met twee schepen actief voor het NAVO-vlootverband SNMG1. De Zr.Ms. Van Amstel is maandagmiddag 26 augustus uit Den Helder vertrokken om zich hierbij aan de sluiten. De Zr.Ms. De Ruyter verliet de haven vorige week al. ‘Met de toenemende spanningen die Rusland veroorzaakt, zijn deze eenheden belangrijker dan ooit voor de verdediging van het bondgenootschappelijk gebied. Onderzeebootbestrijding is hierbij een van de speerpunten’, aldus Defensie.