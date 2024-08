De nieuwe Schuttevaer is uit: zomerdip voorkomt transportinfarct en casco’s uit China op ponton naar Rotterdam

Het beperkte verbod op varend ontgassen heeft vooralsnog niet geleid tot een transportinfarct in de tankvaart. Een zomerdip voorkomt voorlopig dat het ontgassingsverbod voor grote problemen zorgt, dat stellen rederijen en KBN in de nieuwste Schuttevaer. Verder: Na meer dan 100 dagen komen casco’s aan in Rotterdam en mega-opdracht voor noodlijdende Meyer Werft.

Lees de hele krant hier via de link.

Het beperkte verbod op varend ontgassen heeft vooralsnog niet geleid tot een transportinfarct in de tankvaart. Volgens rederijen en brancheorganisatie KBN heeft dat vooral te maken met de in de zomer sterk teruggevallen vraag naar transport. Bij een aantrekkende markt kan de situatie elk moment omslaan.

Ruim 100 dagen waren de mannen van Amasus uit Delfzijl onderweg met een ponton vol casco’s om vanuit Shanghai naar Rotterdam te varen. Opdrachtgever Concordia Damen liet in China onder meer twee casco’s voor Holland Shipyards bouwen, twee splijtbakken voor de Finse rederij Wasa Dredging en drie Stan-pontoons voor Damen Gorinchem.

Het Disney-concern heeft een mega-order voor vier cruiseschepen geplaatst bij de Meyer Werft in Papenburg. De opdracht komt een maand nadat vanuit Japan een partner van Disney ook al een schip bestelde. Het is de grootste order uit de geschiedenis van de werf. Daarbij kwam ook nog het nieuws dat de Duitse overheid tijdelijk een meerderheidsbelang wil nemen in de Meyer Werft, een van de grootste bouwers van cruiseschepen ter wereld. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het bedrijf uit de deelstaat Nedersaksen is op zoek naar 2,8 miljard euro om de bouw van nieuwe schepen te kunnen financieren.

Dankzij een nieuwe inrichting van het logistieke proces heeft het vervoer van noten en pinda’s voor Intersnack Procurement steeds meer over de binnenwateren plaats. De al decennia bestaande samenwerking met Rabelink Logistics is daardoor naar een nog hoger plan getild.

De Rijksrederij heeft in Willem de Vries (58) een directeur met een lange, uiteenlopende maritieme carrière, die niet uit de ambtelijke organisatie zelf afkomstig is. Hij geeft sinds een jaar leiding aan een overheidsbedrijf ‘met drie speerpunten: mens, vloot en veiligheid’. ‘Ik probeer ik elke week een schip te bezoeken of mee te varen. Als je ’s nachts met de mannen op de brug staat hoor je de echte verhalen.’

