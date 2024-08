Op een zandzuiger op de Gerelingsplas in het Limburgse Herten is dinsdagochtend brand uitgebroken, meldt de brandweer. Aan boord waren zes bemanningsleden, zij zijn van boord gehaald.

Er zijn meerdere brandweereenheden ingezet. De brand brak rond 11:00 uur uit, ongeveer een uur later was het vuur onder controle. Er wordt nog nageblust. Uit voorzorg was er een traumahelikopter opgeroepen, deze hoefde uiteindelijk niet te worden ingezet.

Volgens de brandweer is de brand ontstaan in het zeefmechanisme en overgeslagen naar de stuurhut. De precieze oorzaak van de brand is onbekend.

De tijdelijk gestremde scheepvaart heeft weer doorgang.