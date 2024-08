Oprichter Binnenvaartmuseum Jos Hubens: ‘Ik was verschrikkelijk eenzaam op het schippersinternaat’

Het oudste binnenvaartinternaat van Nederland, Prins Hendrik in Vreeswijk (1915) zal volgend jaar na een grote reünie de deuren sluiten. In een nieuwe podcast van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht blikken Jos Hubens van het Binnenvaartmuseum Dordrecht en zijn zus Angelique Hubens terug op het ontstaan van de Nederlandse schippersinternaten. ‘Ik was verschrikkelijk eenzaam op het internaat.’

De podcast neemt de luisteraar mee terug naar het einde van de 19e eeuw, toen de binnenvaartvloot nog uit tienduizenden trekschuiten, tjalken en andere kleine vrachtvaartuigen bestond. Schippersgezinnen woonden aan boord en varende kinderen kregen niet of nauwelijks onderwijs. Hun ouders konden zelf vaak ook niet lezen en schrijven. De vrachtbrief kon men daardoor niet lezen, wat schippers kwetsbaar maakte voor zwendel en oplichting. Het belang van lezen, schrijven en rekenen was bekend, maar het lukte simpelweg niet een kind aan de wal naar school te sturen als het schip aan de reis was.

Leerplicht

In 1901 werd de leerplicht ingevoerd die voorschreef dat ieder kind tussen 6 en 12 naar school moest of thuisonderwijs moest krijgen. Schipperskinderen werden hier echter van vrijgesteld, omdat ze een reizend bestaan leidden en moesten meewerken met hun ouders.

De protestants-christelijke kerk in Vreeswijk vond echter dat ook schipperskinderen een betere kans verdienden en richtte in 1915 het Prins Hendrik-internaat op in Vreeswijk. Al direct werden 94 kinderen aangemeld. Daarna werden op steeds meer locaties langs vaarwegen internaten geopend. In de hoogtijdagen waren het er zo’n 26 in Nederland. De podcast laat een mooi fragment horen van het Polygoon Journaal uit 1948 waarin de functie van de schippersinternaten wordt beschreven. Pas in 1969 werd onderijs ook voor schipperskinderen verplicht.

Vreselijk

Jos Hubens ging als zesjarige voor het eerst naar het schippersinternaat en is vrij stellig over zijn tijd bij de zusters en broeders: hij vond het vreselijk. ‘Het was slecht. Ik was verschrikkelijk eenzaam, bijna niet beschrijven. Ik had heimwee, maar het werd weggewuifd als ik dat liet merken.’

Hij wilde niets liever dan terug naar het sleepschip van zijn ouders en ging uiteindelijk als tiener al varen. School was niet echt zijn ding. Hij vertelt er vurig over in de podcast.

Woongroepen

Tegenwoordig is er nog maar een handvol internaten over in Nederland, vaak bestaande uit kleine familiaire woongroepen. Gezinnen zijn kleiner dan vroeger, dus zijn er minder kinderen. Maar het belangrijkste verschil is dat veel schippers nu een huis aan de wal hebben en hun kinderen niet meer elders onderdak behoeven. Gaan de kinderen wel naar een schippersinternaat, dan komen de ouders ze elk weekend ophalen. Geschat wordt dat anno 2024 nog zo’n 200 kinderen naar een schippersinternaat gaan.

Luister hieronder de podcast over het onderwijs aan schipperskinderen, getiteld ‘Uitzondering op de Regel’:

