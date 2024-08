Justitie stelt onderzoek in naar kapitein gezonken superjacht Bayesian

De kranten La Repubblica en Corriere della Sera schrijven dat de 51-jarige kapitein uit Nieuw-Zeeland wordt onderzocht in verband met doodslag en schipbreuk. Een kapitein draagt volgens maritieme regelgeving de volledige verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het schip en alle opvarenden.

Het 56 meter lange zeiljacht Bayesian zonk een week geleden onder extreme weersomstandigheden. Naar aanleiding van de eerste bevindingen zei een hoofdaanklager zaterdag echter dat het aannemelijk is dat sprake was van het veroorzaken van een schipbreuk door nalatigheid. Toen werd ook gezegd dat de kapitein ‘extreem meewerkend’ was in het onderzoek.