Allseas leidt Tension Machine Operators voortaan spelenderwijs op

Allseas legt onder meer pijpleidingen op zeebodems. Op de schepen die het bedrijf daarvoor inzet, worden in de zogenoemde firing line benedendeks de pijpen geassembleerd en vervolgens via tensioners het schip uitgevoerd en geplaatst. Die tensioners worden logischerwijs bediend door een Tension Machine Operator (TMO).

‘TMO’s hebben best een complex takenpakket’, zegt Bas Gunnink. Hij is namens Controllab de projectmanager voor de ontwikkeling van de TMO Training Game voor Allseas. De complexiteit zit hem in de bediening van het systeem, de monitoring daarvan met camera’s en sensoren en de mogelijkheid om in te grijpen via het TMO-bedieningspaneel. ‘Daar goed mee leren omgaan is in de dagelijkse praktijk niet zo makkelijk. Het schip stilleggen is ontzettend duur en foutscenario’s testen kan ook niet zomaar met het oog op de veiligheid. Daarom klopte Allseas bij ons aan voor een trainingssimulator.’

Groot en complex

Het traject om de game te maken nam ruim een jaar in beslag. Om het systeem te leren kennen en begrijpen, liep een team van Controllab een dag mee op de Pioneering Spirit van Allseas. ‘Daardoor werd voor ons duidelijk hoe groot en complex het allemaal is’, zegt Gunnink.

Via tweewekelijkse overleggen werd de vinger aan de pols van het ontwikkeltraject gehouden en ook tussendoor was er vaak contact tussen Allseas en Controllab om feedback te bespreken en verwerken. Gunnink geeft enkele voorbeelden van wat dat in de uiteindelijke simulator heeft opgeleverd. ‘In de game zitten allerlei non playable characters (NPC’s), waarmee de operator praat en interacties heeft. Van de projectmanager van Allseas kwam het idee om de namen en stemmen van echte personen te gebruiken voor deze NPC’s. Verder ging het tijdens de ontwikkeling heel vaak over de vertaling van de complexe praktijk naar een speelbaar spel dat tegelijk realistisch en leuk om te spelen moest zijn.’

Levels

Het resultaat is een spel waarin aanstaande operators via verschillende levels leren om steeds complexere handelingen te verrichten. De vaardigheden die ze daarmee opdoen, sluiten aan op wat er in de praktijk allemaal bij het werk komt kijken. De trainee maakt gebruik van een computer met drie schermen: één met een 3D-weergave van alle camerabeelden, één met een overzicht van de al genoemde NPC’s en op het derde scherm staan alle bedieningselementen.

‘Deze simulator plaatst de trainee eigenlijk voor de constante uitdaging om de trekkracht waarmee schip en tensioner aan de pijp trekken binnen bepaalde marges te houden. De trainer kan met de campaign builder een tijdlijn met allerlei scenario’s klaarzetten. Al die scenario’s kunnen ook weer worden aangepast, bijvoorbeeld de pijplengte, de complicaties die kunnen optreden, de waterdiepte en of de trainer wel of niet mag helpen. De trainer kan dan bijvoorbeeld de opdracht geven om 10 pijpen te leggen in ondiep water en vervolgens kunnen zich allerlei moeilijkheden voordoen waar de trainee op moet reageren. Daar rolt dan een score uit die aangeeft hoe goed de opdracht is uitgevoerd’, aldus Gunnink.

Bijvangst

Naast het opleiden van TMO’s heeft de simulator nog een mooie bijvangst op het gebied van werving en selectie opgeleverd. Allseas laat sollicitanten voor de functie van Tension Machine Operator tegenwoordig namelijk de eerste levels van de game spelen. Dat geeft snel een beeld van de geschiktheid van die persoon om daadwerkelijk voor dat werk te worden getraind.

Lees ook: Simulator belangrijke stap in professionalisering binnenvaart, maar weg is nog lang Lees ook: Pioneering Spirit: De lichten gaan nooit uit op het grootste werkschip ter wereld