Compagnieshaven groeit mee met pleziervaart

Het pleziervaartseizoen is weer in volle gang. Welke jachthavens in Nederland stelen ons hart? Deze week deel 8: de Compagnieshaven van Enkhuizen, waar het een komen en gaan is van passanten. De gasten vinden op het haventerrein alles wat ze nodig hebben en het oude Zuiderzeestadje met zijn openluchtmuseum maakt de jachthaven nóg aantrekkelijker voor toeristen.

De werkplek van Martin Kranendonk heeft iets weg van een drive-in voor ligplaatsen. Binnenvarende jachten passeren het huisje van de havenmeester om een van de 621 ligplaatsen in de haven toebedeeld te krijgen. Dat gaat vlot, vriendelijk, duidelijk en net zo makkelijk in het Nederlands als in het Duits of Engels. Er is geregeld contact met de collega’s even verderop in het havenkantoor om het komen en gaan van de jachten in goede banen te leiden.

Internationaal

‘Ik verwacht vandaag zo’n 180 passanten’, schat Kranendonk halverwege de zonnige zomermiddag. De meeste bezoekers nemen een of twee nachten de plekken in van vaste ligplaatshouders die op dat moment elders vertoeven. ‘Naast heel veel Nederlanders komen hier ook Duitsers, Engelsen, Denen, Zwitsers en Belgen’, vertelt Kranendonk, die 23 jaar in de jachthaven werkt. ‘We gaan om met mensen in hun vrije tijd, dus het is hier hartstikke gezellig en er valt zelden een onvertogen woord. En al die mensen zijn weer anders, net als hun schepen en mijn werkzaamheden. Die enorme variatie maakt het werken hier zo leuk.’

Werkhaven wordt jachthaven

De jachthaven bestaat sinds 1969 en het ontstaan ervan hangt samen met de aanleg van de Houtribrijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Van de werkhaven die daarvoor nodig was, werd een jachthaven gemaakt. En op een opgespoten stuk land kwam later het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum – waar de jachthaven dus direct naast ligt. De nabijheid van museum en het historische centrum van Enkhuizen maken de haven een extra aantrekkelijke bestemming.

De Compagnieshaven begon bescheiden en groeide mee met de ontwikkelingen in de pleziervaart. Nu werken er vier havenmeesters, zes baliemedewerkers, een directeur en iemand die de administratie verzorgt. Kranendonk: ‘Een boot van negen meter was in de begintijd van deze jachthaven nog heel bijzonder en mensen staken daar al hun vrije tijd in. Nu is dat totaal anders. Mensen zijn tegenwoordig bijna dagzeilers. De schepen zijn veel langer en breder geworden en op al die ontwikkelingen hebben wij onze voorzieningen uiteraard aangepast, bijvoorbeeld door de aanlegplekken groter te maken.’

Reserveren kan (nog) niet

Op deze zonnige zomermiddag gaan eigenlijk nooit meer dan een paar minuten voorbij zonder dat zich weer een nieuwe gast meldt. De meesten doen dat door langs het hokje van de havenmeester te varen en om een plekje te vragen. Anderen bellen om te reserveren, maar die vlieger gaat in Enkhuizen niet op. Wie binnen komt varen, krijgt een plek aan een van de steigers. Vanwege die aanpak is het niet mogelijk ligplaatsen vrij te houden voor mensen die nog onderweg zijn.

Wel wordt er gewerkt aan een systeem waarmee mensen toch een plekje kunnen reserveren, dat ze dan ook vooraf betalen. De uitdaging is daarbij om het karakter en de toegankelijkheid van de Compagnieshaven te bewaren. ‘Veel mensen komen hier op de bonnefooi heen. Gaan die afhaken als ze weten dat er misschien al plekken door anderen zijn gereserveerd?’, overpeinst Kranendonk. ‘Maar je moet mensen tegenwoordig wel die mogelijkheid bieden, dus daar zijn we mee bezig.’

Zoals het nu gaat, past het in elk geval vrijwel altijd. ‘Aan het eind van de dag liggen we bij uitzondering wel eens vol. Met een beetje passen en meten kunnen we vrijwel altijd iedereen kwijt. Het is al een tijdje geleden dat we echt geen plek meer hadden.’

Buiten het hoogseizoen is het uiteraard een stuk rustiger. Dan komt er sporadisch nog iemand binnenvaren en liggen er vele tientallen schepen op de wal. Vanaf januari bouwt de drukte weer geleidelijk op tot soms honderden schepen per dag. ‘Op de drukste dag die ik hier ooit heb meegemaakt waren het er 316. Best veel voor een jachthaven met 621 boxen’, zegt Kranendonk met het nodige gevoel voor understatement.

Voorzieningen Compagnieshaven Wie aanlegt in de Compagnieshaven, treft een compleet aanbod. Inbegrepen zijn onder meer stroom, water, wifi, douches en toiletten. Op het terrein bevinden zich een supermarkt, een jachtservice, een watersportwinkel en diverse horecagelegenheden. ‘Voor de faciliteiten hoef je de stad eigenlijk niet in. Maar toeristen doen dat uiteraard graag wel en dat kan ook direct vanaf ons terrein’, aldus Martin Kranendonk.

